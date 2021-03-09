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В Калужской области капитальный ремонт пройдет в 253 жилых домах в 2021 году

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.03.2021 14:09 5 1897
В Калужской области капитальный ремонт пройдет в 253 жилых домах в 2021 году

В 2021 году в Калужской области запланировано провести капитальный ремонт в 253 жилых многоквартирных домах. Во вторник, 9 марта, об этом сообщает правительство региона.
В 173 домах из 253 будут ремонтировать крыши.

- Пятую часть выделенных средств планируется потратить на 39 крыш в Обнинске, - пояснили в правительстве. - В числе адресов и такие, где ранее капремонта вообще не было: на улицах Блохинцева, Комсомольской, Кончаловского, Любого, Труда, Чехова. Одной из самых дорогостоящих кровель может стать крыша на Блохинцева, 6/48 – на ее ремонт заложено около 9 миллионов рублей.

Уже начали обновлять крышу в доме на улице Володарского в Жиздре. Сейчас здесь завершается монтаж обрешетки, идет подготовка чердачного помещения к утеплению.

Как мы уже рассказывали, в рамках капремонта в 22 домах Калуги и Обнинска в 2021 году заменят 53 лифта. Также будут приведены в порядок 40 фасадов.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.03.2021 14:09 5 1897
Тэги: жкх коммуналка недвижимость капремонт
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