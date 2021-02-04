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В домах Калуги и Обнинска в 2021 году заменят 53 лифта
В 2021 году в рамках капитального ремонта в многоквартирных домах Калуги и Обнинска планируется заменить 53 лифта.
Работы уже начались, сообщили в четверг, 4 февраля, в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
- Отслужившие свой срок лифты являются источником повышенной опасности, поэтому по достижении 25-летнего возраста они должны быть заменены или модернизированы, - подчеркнули в профильном министерстве.
Срок службы лифта - 25 лет, сообщают в министерстве строительства и ЖКХ.
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