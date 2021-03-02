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В двух домах Калуги отключат электричество 3 марта
В среду, 3 марта, в Калуге отключат электричество в двух домах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа со ссылкой на энергетиков.
Отключение электричества в Калуге 3 марта 2021 года с 9:00 до 17:00:
- ул. Первых Коммунаров 14, 16.
Тем временем
В Калуге 4 и 6 марта пройдут массовые отключение холодного водоснабжения. Без воды останутся жилые дома, детские сады, школы, котельные и больницы. Подробности.
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