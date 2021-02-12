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В Калуге 16 февраля отключат холодную воду в деревне Верховой
В ближайший вторник, 16 февраля, в Калуге не будет воды в деревне Верховой на Правом берегу. Это связано с проведением ремонтных работ на улице Сиреневый бульвар, сообщает в пятницу городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал»
Аварийные службы планируют заменить участок водовода у дома №3.
Отключение холодной воды в Калуге 16 февраля 2021 года с 9:00 до 20:00:
- Деревня Верховая.
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