В Калуге 16 февраля отключат холодную воду в деревне Верховой

В ближайший вторник, 16 февраля, в Калуге не будет воды в деревне Верховой на Правом берегу. Это связано с проведением ремонтных работ на улице Сиреневый бульвар, сообщает в пятницу городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал»

Аварийные службы планируют заменить участок водовода у дома №3.

Отключение холодной воды в Калуге 16 февраля 2021 года с 9:00 до 20:00:

Деревня Верховая.

Тем временем

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