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В Калуге отреставрируют дом с мезонином на улице Воронина
В Калуге дом №14 по улице Воронина передали инвестору для проведения реставрации. Завершить работы планируется к 2024 году, сообщили в четверг, 11 февраля, в управлении экономики и имущественных отношений города.
В прошлом году по результатам государственной историко-культурной экспертизы дому с мезонином на перекрестке улиц Воронина и Пролетарской был присвоен статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.
- Время не щадит старинные здания, теперь он уже не такой модный и нарядный «как франт», - прокомментировали ситуацию в управлении. - Для того, чтобы обеспечить сохранность и восстановить прежний вид дома, управлением экономики и имущественных отношений города Калуги были проведены торги, главным условием которых являлось осуществление ремонтно-реставрационных работ.
Чиновники также отметили, что этот дом известен как «Дом Капыриных». Существует мнение, что именно об этом доме Валентин Берестов, известный поэт, почетный гражданин Калужской области, написал стихотворение «Дом с мезонином».
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… И в детстве моём этот дом с мезонином
Был самым красивым и самым старинным.
На травку-муравку, на наши домишки
Глядел он, как франт в белоснежной манишке…
Напомним, судьбой дома с мезонином калужская общественность обеспокоилась в 2018 году, когда рядом с ним на клочке земли возвели восьмиэтажное здание. Позже в городской управе собирались выручить за дом на аукционе 2,5 миллиона рублей. За какую именно сумму его приобрел инвестор, пока не уточняется.
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