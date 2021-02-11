В Калуге отреставрируют дом с мезонином на улице Воронина

В Калуге дом №14 по улице Воронина передали инвестору для проведения реставрации. Завершить работы планируется к 2024 году, сообщили в четверг, 11 февраля, в управлении экономики и имущественных отношений города.

В прошлом году по результатам государственной историко-культурной экспертизы дому с мезонином на перекрестке улиц Воронина и Пролетарской был присвоен статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

- Время не щадит старинные здания, теперь он уже не такой модный и нарядный «как франт», - прокомментировали ситуацию в управлении. - Для того, чтобы обеспечить сохранность и восстановить прежний вид дома, управлением экономики и имущественных отношений города Калуги были проведены торги, главным условием которых являлось осуществление ремонтно-реставрационных работ.

Чиновники также отметили, что этот дом известен как «Дом Капыриных». Существует мнение, что именно об этом доме Валентин Берестов, известный поэт, почетный гражданин Калужской области, написал стихотворение «Дом с мезонином».

⠀⠀⠀⠀⠀

… И в детстве моём этот дом с мезонином

Был самым красивым и самым старинным.

На травку-муравку, на наши домишки

Глядел он, как франт в белоснежной манишке…

Напомним, судьбой дома с мезонином калужская общественность обеспокоилась в 2018 году, когда рядом с ним на клочке земли возвели восьмиэтажное здание. Позже в городской управе собирались выручить за дом на аукционе 2,5 миллиона рублей. За какую именно сумму его приобрел инвестор, пока не уточняется.