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Дом с мезонином на Воронина уйдёт с молотка

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 28.11.2019 10:36 9 1938
Дом с мезонином на Воронина уйдёт с молотка

23 декабря в Калуге состоится электронный аукцион по продаже семи нежилых помещений в доме №14 по улице Воронина. Общая стоимость лотов – 2 млн. 501 тыс. рублей. Соответствующая документация размещена на сайте горуправы.

Напомним, это уже вторая попытка продать дом с мезонином. Первая была предпринята год назад. Но после скандала с расположенным по соседству «небоскрёбом» аукцион остановили. Некоторые калужане высказывали опасение, что дом, являющийся выявленным объектом культурного наследия, может быть снесён, а на его месте появится ещё одно уродливое здание.

Городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ пообещал, что вопрос продажи будет решаться публично. Депутаты городской Думы включили здание в план приватизации муниципального имущества на 2019 год на заседании городской Думы 25 сентября. По словам начальника Управления экономики и имущественных отношений Калуги Виталия ЕРЕМЕЕВА, процедуры включения в план приватизации проходили максимально публично, через согласование в гордуме.

Дом с мезонином входит в число тех исторических зданий, по которым сейчас готовятся заключения государственной историко-культурной экспертизы. Если по её итогам здание лишится своего охранного статуса, новый собственник получит право снести дом и возвести на его месте практически какой угодно объект. Как, собственно, и получилось с «небоскрёбом» по соседству.

Главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ заверил нас, что этого не произойдёт.

- По предварительным данным, этот дом будет включен в реестр в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, - прокомментировал Комов kp40. – В связи с изложенным, вопрос о его сносе не может быть поставлен ввиду категорического запрета федеральным законодательством.

Напомним, историко-культурная экспертиза должна быть проведена до 10 декабря.

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 28.11.2019 10:36 9 1938
Тэги: недвижимость
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