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Соседний с башней на Воронина дом передумали продавать

15.11.2018 15:10 6 844 Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, на улице Воронина в центре Калуги появилась новая архитектурная доминанта. На пустовавшем долгие годы участке в районе пересечения с улицей Пролетарской возводится, как указано на паспорте объекта, офисный центр. В нём должен разместиться медицинский центр.

В начале месяца тему строительства активно обсуждали на всех уровнях. Тогда же некоторые калужане высказывали опасение, что может быть снесён расположенный рядом дом с мезонином (Воронина, 14), являющийся выявленным объектом культурного наследия. Нежилое на данный момент здание, построенное в конце XVIII-начале XIX века, городская управа собиралась продать на аукционе как минимум за 2,2 миллиона рублей. Однако продажу здания отменили.

- Остановили аукцион, - рассказал нам в среду, 14 ноября, городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Вопрос продажи будем решать теперь публично.

Ранее на планёрке в правительстве он отмечал, что новое восьмиэтажное здание построено без каких-либо нарушений законодательства. Ограничений по высотности для этого участка не было.

- Мы договорились, что на градостроительном совете подробно обсудим архитектурные и колористические решения для того, чтобы дом более органично вписывался в прилегающую к нему архитектуру, - заявлял ранее Разумовский.

Уважаемые читатели! А каким бы вы цветом покрасили эту башню, чтобы она лучше вписывалась в старую застройку? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество
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