В Калуге на ночь отключат воду на четырех улицах

В ночь с 27 на 28 января в Калуге отключат холодную воду на четырех улицах. Это связано с переврезкой нового водопровода в рамках реконструкции дороги в районе дома №24 на улице Веры Андриановой, сообщает во вторник городская управа.

Отключение холодной воды в Калуге с 22:00 27 января до 06:00 28 января 2021 года:

ул. Баррикад, 137;

пер. Паровозный, 4;

ул. Ленина, 49, 53к.2, 55;

ул. Веры Андриановой, 3, 5, 5а, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

В зону отключения попадают школы №21 и котельная на Веры Андриановой, 5а.

Тем временем

Калужан просят 27 января не парковаться на восьми улицах. Там будут вывозить снег. Подробности.