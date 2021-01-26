В Калуге на ночь отключат воду на четырех улицах
В ночь с 27 на 28 января в Калуге отключат холодную воду на четырех улицах. Это связано с переврезкой нового водопровода в рамках реконструкции дороги в районе дома №24 на улице Веры Андриановой, сообщает во вторник городская управа.
Отключение холодной воды в Калуге с 22:00 27 января до 06:00 28 января 2021 года:
- ул. Баррикад, 137;
- пер. Паровозный, 4;
- ул. Ленина, 49, 53к.2, 55;
- ул. Веры Андриановой, 3, 5, 5а, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
В зону отключения попадают школы №21 и котельная на Веры Андриановой, 5а.
Тем временем
Калужан просят 27 января не парковаться на восьми улицах. Там будут вывозить снег. Подробности.
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