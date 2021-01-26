Власти Калуги просят убрать автомобили с восьми улиц для вывоза снега 27 января

Ночью и днем в среду, 27 января, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц. Городская управа обратилась с просьбой к водителям убрать припаркованные автомобили на восьми улицах, чтобы не мешать технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега с улиц Калуги с 22:00 26 января до 06:00 27 января:

ул. Луначарского на участке от ул. Вилонова до ул. Первомайская;

ул. Карла Либкнехта на участке от ул. Телевизионная до ул. Грабцевское шоссе;

ул. Баррикад на участке от ул. Воронина до ул. Плеханова;

ул. Поле Свободы;

ул. Воронина на участке от ул. Баррикад до ул. Суворова;

ул. Воскресенская.

Вывоз снега в Калуге 27 января с 08:00 до 17:00:

ул. Генерала Попова;

ул. Советская.

- Благодарим за понимание и приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении городской управы.