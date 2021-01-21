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Жители района в пригороде Калуги жалуются на воду с химическим запахом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.01.2021 19:34 0 66
Жители района в пригороде Калуги жалуются на воду с химическим запахом

В Калуге жители микрорайона Куровской жалуются на качество воды в кранах. Несколько обращений появилось на страницах губернатора Владислава Шапши в соцсетях 20 января.

- С 18 числа у нас идет вода с резким химическим запахом, - написала одна из женщин. - Нельзя даже открыть кран. Вонь быстро распространяется по всей квартире. Жители оставили жалобу на горячей линии «Калугаоблводоканала». Вчера к вечеру запах исчез, но сегодня вода с ещё с большей силой воняет. Мы просто уже устали, что три дня не можем открыть кран, чтобы элементарно помыть посуду или постирать. А самое страшное, что теперь люди микрорайона Куровской бояться, а соответствует она качеству, если идёт такой резкий химический запах. Почему за три дня нельзя найти причину этой вони. Просто издевательство над людьми.

- Вода источает нестерпимую вонь, - подтвердила еще одна жительница Куровского. - Помыла посуду, теперь запах на коже рук такой же, впиталось мгновенно. Как мыться? Для приготовления пищи воду покупаем теперь. Так как ни один фильтр не справляется с очисткой. Три дня назад появился запах канализации от воды, сегодня вообще нестерпимо.

Ситуацию вечером 20 января прокомментировали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области:

- Завтра [21 января] специалистами Водоканала будет проведена промывка фильтров и дезинфекция резервуаров чистой воды на станции водоочистки. Ситуация с неудовлетворительным качеством воды в микрорайоне Куровском находится на нашем контроле.

Однако, по состоянию на вечер 21 января, неприятный запах остается, сообщают жители Куровского в новом обращении к губернатору:

- Сейчас звонила опять в «Калугаоблводоканал», где нам пояснили ,что работы продолжаются и будут продолжаться ещё завтра. Уже четвертый день мы без питьевой воды. Почему вы не организовываете подвоз воды населению. Вы поймите, что у нас есть школа и детский сад, пожилые люди, инвалиды, и, чтобы нам купить воду, нам нужно с одного конца микрорайона дойти до другого. Как можно оставить людей без жизненно необходимого ресурса - воды. Вы не хотите приехать к нам и попить эту водицу и вдохнуть ее запах. Не издевайтесь над нами, организуйте подвоз воды, если не можете своевременно устранить аварийную ситуацию. И дайте, пожалуйста, ответ, когда это будет точно устранено.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.01.2021 19:34 0 66
Тэги: жкх коммуналка вода
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