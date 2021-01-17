В Калуге каждый шестой двор не очистили от снега
Городская управа Калуги сообщила о результатах проверки уборки дворов от снега. За день сотрудники управления по работе с населением на территориях обошли 1206 дворов. В 200 из них снег не убирался.
- Большую часть заснеженных дворов обслуживает МБУ «СЖО», - подчеркнули в горуправе.
В тот же день сотрудники управления по работе с населением на территориях проверили, как калужские крыши очищаются от наледи и сосулек. Всего было выявлено 168 обледенелых крыш. По результатам проверки в управляющие компании и административный комитет были направлены уведомления. Получило их и МБУ «СЖО». Это муниципальное учреждение и здесь оказалось в числе «передовиков».
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