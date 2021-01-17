В Калуге дом на улице Чичерина останется без воды 18 января

В понедельник, 18 января, в Калуге отключат холодную воду в доме №1/5 по улице Чичерина. Об этом сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал». Причина отключения – ремонтные работы.

Отключение холодной воды в Калуге 18 января 2021 года 10:00 до 16:00:

ул. Чичерина 1/5.

Напомним, накануне в Калуге отключали воду на трех улицах в центре города.