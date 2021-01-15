В Калуге отключат воду в домах на трех улицах 16 января

В субботу, 16 января, в Калуге не будет холодной воды в домах на трех улицах, предупреждает городская управа со ссылкой на информацию «Калугаоблводоканала». Это связано с проведением ремонтных работ по адресу: 1-й Красноармейский переулок, 4.

Отключение холодной воды 16 января 2021 года с 9:00 до 21:00: