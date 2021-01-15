В Калуге отключат воду в домах на трех улицах 16 января
В субботу, 16 января, в Калуге не будет холодной воды в домах на трех улицах, предупреждает городская управа со ссылкой на информацию «Калугаоблводоканала». Это связано с проведением ремонтных работ по адресу: 1-й Красноармейский переулок, 4.
Отключение холодной воды 16 января 2021 года с 9:00 до 21:00:
- ул. Кутузова, 2а (прокуратура Калужской области), 4 (Калужский районный суд), 4а (котельная), 10 (жилой дом),
- ул. 1-й Красноармейский переулок (частный сектор),
- ул. Монастырская, 2 (частный дом).
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