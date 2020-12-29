В Калуге дома на девяти улицах останутся без электричества 30 декабря

В среду, 30 декабря, в Калуге отключат электричество в домах на девяти улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщает городская управа.

Публикуем весь список улиц.

Отключение электричества в Калуге 30 декабря 2020 года с 8:00 до 13:00:

ул. Секиотовская 1-7, 22;

ул. Мелиораторов 1-17;

поселок Мелиораторов 14, 15, 16, 17;

ул. Секиотовская 40Б.

Отключение электричества в Калуге 30 декабря 2020 года с 9:00 до 17:00: