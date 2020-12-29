В Калуге дома на девяти улицах останутся без электричества 30 декабря
В среду, 30 декабря, в Калуге отключат электричество в домах на девяти улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщает городская управа.
Публикуем весь список улиц.
Отключение электричества в Калуге 30 декабря 2020 года с 8:00 до 13:00:
- ул. Секиотовская 1-7, 22;
- ул. Мелиораторов 1-17;
- поселок Мелиораторов 14, 15, 16, 17;
- ул. Секиотовская 40Б.
Отключение электричества в Калуге 30 декабря 2020 года с 9:00 до 17:00:
- ул. Валентины Никитиной 4-30, 3-19, 23-39, 29к.1, 33к.1, 37а;
- ул. Радищева 1-19, 24, 26, 29;
- ул. Зеленая 30-50, 35-77;
- ул. Лесная 12-24;
- ул. Мельничная 55.
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