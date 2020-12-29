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В Калуге отключили электричество на восьми улицах из-за ремонтных работ

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.12.2020 09:17 0 568
В Калуге отключили электричество на восьми улицах из-за ремонтных работ

Во вторник, 29 декабря, из-за плановых ремонтных работ в Калуге отключили электричество в жилых домах на восьми улицах, сообщает городская управа.

Работы продлятся примерно до 17:00.

Отключение электричества в Калуге 29 декабря 2020 года с 9:00 до 17:00:

  • ул. Тарутинская 192-200, 118,225, 229,
  • ул. Ольговская 3, 6,7а,8, 10, 12,          
  • пер. Ольговский (полностью),
  • ул. Валентины Никитиной 4-30,3-19,23-39, 29к.1, 33к.1,37а,
  • ул. Радищева 1-19, 24,26, 29,
  • ул. Зеленая 30-50,35-77,
  • ул. Лесная 12-24,
  • ул. Мельничная 55.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.12.2020 09:17 0 568
Тэги: жкх коммуналка недвижимость электричество
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