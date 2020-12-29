В Калуге отключили электричество на восьми улицах из-за ремонтных работ
Во вторник, 29 декабря, из-за плановых ремонтных работ в Калуге отключили электричество в жилых домах на восьми улицах, сообщает городская управа.
Работы продлятся примерно до 17:00.
Отключение электричества в Калуге 29 декабря 2020 года с 9:00 до 17:00:
- ул. Тарутинская 192-200, 118,225, 229,
- ул. Ольговская 3, 6,7а,8, 10, 12,
- пер. Ольговский (полностью),
- ул. Валентины Никитиной 4-30,3-19,23-39, 29к.1, 33к.1,37а,
- ул. Радищева 1-19, 24,26, 29,
- ул. Зеленая 30-50,35-77,
- ул. Лесная 12-24,
- ул. Мельничная 55.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!