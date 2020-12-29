В Калуге отключили электричество на восьми улицах из-за ремонтных работ

Во вторник, 29 декабря, из-за плановых ремонтных работ в Калуге отключили электричество в жилых домах на восьми улицах, сообщает городская управа.

Работы продлятся примерно до 17:00.

Отключение электричества в Калуге 29 декабря 2020 года с 9:00 до 17:00: