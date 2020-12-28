В домах на семи улицах Калуги отключат электричество 28 декабря
В понедельник, 28 декабря. в Калуге продолжатся плановые отключения электроэнергии. Это связано с проведением ремотных работ, сообщают энергетики.
В зону отключения попадут дома на семи улицах, а также одно садоводческое товарищество.
Отключение электричества в Калуге 28 декабря 2020 года с 9:00 до 16:00:
- ул. Знаменская кор.1, кор 2, 14, 24, 26;
- ул. Зелёный.Крупец, 3, 7-25, 14-32;
- ул. Свердлова 3а, 9, 11;
- пер. Знаменский 2а, 1-11.
Отключение электричества в Калуге 28 декабря 2020 года с 9:00 до 17:00:
- ул. Ольговская 2, 5, 3, 8, 10, 10 кор.1, 12 кор.2, 12, 6, 7а;
- пер.Ольговский (полностью),
- ул. Тарутинская, 192-202, 200 корп. 1, 225, 118, 229,
- СНТ «Рабочий садовод».
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!