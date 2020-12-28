В домах на семи улицах Калуги отключат электричество 28 декабря

В понедельник, 28 декабря. в Калуге продолжатся плановые отключения электроэнергии. Это связано с проведением ремотных работ, сообщают энергетики.

В зону отключения попадут дома на семи улицах, а также одно садоводческое товарищество.

Отключение электричества в Калуге 28 декабря 2020 года с 9:00 до 16:00:

ул. Знаменская кор.1, кор 2, 14, 24, 26;

ул. Зелёный.Крупец, 3, 7-25, 14-32;

ул. Свердлова 3а, 9, 11;

пер. Знаменский 2а, 1-11.

Отключение электричества в Калуге 28 декабря 2020 года с 9:00 до 17:00: