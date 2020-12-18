В понедельник дома на пяти улицах Калуги останутся без электричества

В понедельник, 21 декабря, в Калуге продолжатся плановые отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщают энергетики.

В зону отключения попадут дома на пяти улицах в разных частях города.

Отключение электричества в Калуге 21 декабря 2020 года с 9:00 до 12:00:

пер. Труда 1,

ул. Советская 1а, 2а, 3а, 3, 4а, 5а, 4, 6, 2-32, 32а, 18, 20, 20 пом. 1,

проезд Советский.

Отключение электричества в Калуге 21 декабря 2020 года с 9:00 до 13:00: