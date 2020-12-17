В Калуге понизили давление холодной воды еще на шести улицах
В четверг, 17 декабря, в Калуге может понизиться давление холодной воды в домах на шести правобережных улицах, предупреждает городская управа. Это связано с проведением ремонтных работ.
Пониженное давление холодной воды в Калуге 17 декабря с 9:00 до 16:00:
- ул. Генерала Попова 1-17,
- ул. Академическая,
- ул. Димитрова,
- ул. Спартака, 1, 2, 3,
- пр-д Академический,
- ул. Энергетиков.
Ранее мы сообщали, что 17 декабря также может пропасть вода в домах на севере города. В районах Байконур, Северный, Кубяка, Канищево и Малиновке.
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