В Калуге понизили давление холодной воды еще на шести улицах

В четверг, 17 декабря, в Калуге может понизиться давление холодной воды в домах на шести правобережных улицах, предупреждает городская управа. Это связано с проведением ремонтных работ.

Пониженное давление холодной воды в Калуге 17 декабря с 9:00 до 16:00:

ул. Генерала Попова 1-17,

ул. Академическая,

ул. Димитрова,

ул. Спартака, 1, 2, 3,

пр-д Академический,

ул. Энергетиков.

Ранее мы сообщали, что 17 декабря также может пропасть вода в домах на севере города. В районах Байконур, Северный, Кубяка, Канищево и Малиновке.