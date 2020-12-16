В Калужской области жители одной из деревень пять дней оставались без воды
В Калужской области оштрафовали начальника участка водоканала после того, как жители деревни Староселиваново Ферзиковского района пять дней оставались без воды. В среду, 16 декабря, об этом сообщили в прокуратуре региона.
- В соответствии с положениями действующего законодательства в сфере предоставления коммунальных услуг расчетное время устранения аварий на сетях холодного водоснабжения не должно превышать 24 часа, - подчеркнули в ведомстве.
Причиной происшествия в Староселиваново стала поломка глубинного насоса. На данный момент водоснабжение восстановлено.
Тем временем
Жителей пяти районов Калуги ждут проблемы с водой 17 декабря. Подробности.
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