В Калуге начался суд над черным риелтором, обманувшей 49 калужан на 21 миллион рублей
В Калуге начался суд над 42-летней женщиной, которую обвиняют в 49 случаях мошенничества, сообщает в среду, 16 декабря, прокуратура Калужской области.
- Обвиняемая занимала должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью, которое занималось предоставлением посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, - пояснили в прокуратуре. - Злоумышленница, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, решила путем заключения предварительных договоров купли-продажи земельных участков и жилых домов совершать хищение денежных средств граждан.
В полиции ранее так комментировали это дело:
- У женщины были доверенности на земельные участки и частные дома, которые их владельцы ранее уже отозвали. Но потенциальным покупателям о недействительности документов она не рассказывала и брала деньги в качестве предоплаты.
Ущерб оценивают более чем в 21 миллион рублей.
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