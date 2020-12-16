В Калуге начался суд над черным риелтором, обманувшей 49 калужан на 21 миллион рублей

В Калуге начался суд над 42-летней женщиной, которую обвиняют в 49 случаях мошенничества, сообщает в среду, 16 декабря, прокуратура Калужской области.

- Обвиняемая занимала должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью, которое занималось предоставлением посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, - пояснили в прокуратуре. - Злоумышленница, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, решила путем заключения предварительных договоров купли-продажи земельных участков и жилых домов совершать хищение денежных средств граждан.

В полиции ранее так комментировали это дело:

- У женщины были доверенности на земельные участки и частные дома, которые их владельцы ранее уже отозвали. Но потенциальным покупателям о недействительности документов она не рассказывала и брала деньги в качестве предоплаты.

Ущерб оценивают более чем в 21 миллион рублей.