В Калуге на четырех улицах и в областной больнице отключат электричество 10 декабря

В четверг, 10 декабря, в Калуге продолжатся плановые отключения электричества. Из-за ремонтных работ света не будет в жилых домах на четырех улицах и в онкологическом отделении областной больницы в Анненках, сообщают энергетики.



Ремонтные работы пройдут в первой половине дня.

Отключение электричества в Калуге 10 декабря 2020 года с 8:00 до 12:00:

ул. Дзержинского 56-64,

ул. Московская 5, 6, 8, 10, 18/64;

ул. Театральная 12, 13, 15, 17, 17а, 19, 21;

ул. Достоевского 43, 49, 49а, 53.

В больнице работы запланированы в период с 9:00 до 14:00.