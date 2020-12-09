В Калуге на четырех улицах и в областной больнице отключат электричество 10 декабря

В четверг, 10 декабря, в Калуге продолжатся плановые отключения электричества. Из-за ремонтных работ света не будет в жилых домах на четырех улицах и в онкологическом отделении областной больницы в Анненках, сообщают энергетики.
Ремонтные работы пройдут в первой половине дня.
Отключение электричества в Калуге 10 декабря 2020 года с 8:00 до 12:00:
В больнице работы запланированы в период с 9:00 до 14:00.
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