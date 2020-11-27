В Калуге жители десятков улиц останутся без холодной воды 29 ноября

В воскресенье, 29 ноября, Калугу ждет одно из самых масштабных отключений воды за осень 2020 года. Жителям десятков улиц в восточной части города придется ждать окончания аварийно-ремонтных работ в Турынино, сообщает в пятницу городская управа.
Отключение холодной воды в Калуге 29 ноября 2020 года с 8:00 до 21:00:
- мкр. Дубрава,
- мкр. Нефтебаза,
- с. Грабцево,
- д. Бутырки,
- мкр. Бушмановка,
- д. Ждамирово,
- пос. Воскресенский,
- мкр. 906 База,
- пос. Воскресенский,
- Горневская слобода,
- ул. Аэропортовская,
- пер. Аэропортовский,
- ул. Взлетная,
- ул. Кукареки,
- ул. Новосельская,
- ул. Ольговка,
- ул. Сельская,
- ул. Литвиновская,
- ул. Прончищева,
- ул. Молодежная,
- ул. Клюквина,
- ул. Пригородная,
- ул. Моторная,
- ул. Платова,
- ул. Проезжая,
- ул. Новаторская,
- ул. Калужская,
- б-р Солнечный,
- ул. Грабцевское шоссе (от д. 60 до д. 176а – четная сторона, от д. 39 до д. 115 – нечетная сторона),
- р-он 1-го, 2-го, 3-го Турынино,
- ул. Болдина,
- ул. Спичечная,
- ул. Постовалова,
- ул. Никитина (от ул. Болдина до Восточного проезда).
- Индустриальный парк Грабцево,
- гостиница «Амбассадор».
Ранее, напомним, мы рассказывали о масштабных отключениях воды на севере города 2-3 декабря.