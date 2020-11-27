В Калуге жители десятков улиц останутся без холодной воды 29 ноября

В воскресенье, 29 ноября, Калугу ждет одно из самых масштабных отключений воды за осень 2020 года. Жителям десятков улиц в восточной части города придется ждать окончания аварийно-ремонтных работ в Турынино, сообщает в пятницу городская управа.

Отключение холодной воды в Калуге 29 ноября 2020 года с 8:00 до 21:00:

мкр. Дубрава,

мкр. Нефтебаза,

с. Грабцево,

д. Бутырки,

мкр. Бушмановка,

д. Ждамирово,

пос. Воскресенский,

мкр. 906 База,

пос. Воскресенский,

Горневская слобода,

ул. Аэропортовская,

пер. Аэропортовский,

ул. Взлетная,

ул. Кукареки,

ул. Новосельская,

ул. Ольговка,

ул. Сельская,

ул. Литвиновская,

ул. Прончищева,

ул. Молодежная,

ул. Клюквина,

ул. Пригородная,

ул. Моторная,

ул. Платова,

ул. Проезжая,

ул. Новаторская,

ул. Калужская,

б-р Солнечный,

ул. Грабцевское шоссе (от д. 60 до д. 176а – четная сторона, от д. 39 до д. 115 – нечетная сторона),

р-он 1-го, 2-го, 3-го Турынино,

ул. Болдина,

ул. Спичечная,

ул. Постовалова,

ул. Никитина (от ул. Болдина до Восточного проезда).

Индустриальный парк Грабцево,

гостиница «Амбассадор».

Ранее, напомним, мы рассказывали о масштабных отключениях воды на севере города 2-3 декабря.