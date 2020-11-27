В Калуге на сутки останутся без холодной воды два района и одна улица

В середине следующей недели в северной части Калуги останутся без воды два района и одна улица. В зону отключения попадут детские сады, школы и больницы, сообщает в пятницу, 27 ноября, городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

Отключения связаны с проведением работ по технологическому присоединению водопровода по адресу проезд Азаровский, 40 к.2. Воды не будет со 2 по 3 декабря.

Отключение холодной воды в Калуге с 9:00 2 декабря до 6:00 3 декабря 2020 года:

мкр. Малинники

мкр. Ольговка

пр-д. Азаровский 40 к. 1, 2, 3

Социально-значимые объекты, попадающие под перекрытие:

ДС №72 (ул. Радищева д.4)

ДС №108 (пер. Ольговский д.7)

ДС №63 (ул. Радищева 2)

ДС №94 (ул. Луговая д.41)

городская поликлиника (ул. Шахтеров д.11)

детская городская больница (ул. Радищева д.6)

женская консультация (ул. Радищева д.6)

городская поликлиника (ул. Радищева д.8)

СОШ №25 (ул. Тарутинская 70)

СОШ №1 (ул. Луговая 43)

СОШ №16 (пер. Дорожный 5)

Калужский технический колледж (ул. Новослободская 31)

музыкальная школа (пер. Малинники 8а).

UPD. Ещё одно массовое отключение воды пройдет 29 ноября. В зоне отключения - десятки улиц.