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В Калужской области открыли горячую линию по проблемам с отоплением

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.11.2020 14:53 0 342
В Калужской области открыли горячую линию по проблемам с отоплением

В Калужской области организовали горячую линию по вопросам отсутствия отопления. В понедельник, 16 ноября, об этом сообщает прокуратура региона.

- Горячая линия состоится 17 ноября с 10:00 до 18:00 по телефону 8-910 520-31-09, - подчеркивают в прокуратуре. - Граждане могут обратиться с любыми возникающими вопросами, связанными с отсутствием отопления.

По всем жалобам, поступившим от калужан, обещают организовать проверку.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.11.2020 14:53 0 342
Тэги: коммуналка жкх отопление прокуратура
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