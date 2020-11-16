В Калужской области открыли горячую линию по проблемам с отоплением

В Калужской области организовали горячую линию по вопросам отсутствия отопления. В понедельник, 16 ноября, об этом сообщает прокуратура региона.

- Горячая линия состоится 17 ноября с 10:00 до 18:00 по телефону 8-910 520-31-09, - подчеркивают в прокуратуре. - Граждане могут обратиться с любыми возникающими вопросами, связанными с отсутствием отопления.

По всем жалобам, поступившим от калужан, обещают организовать проверку.

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