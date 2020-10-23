В Калуге детский сад и школа останутся без воды

В начале следующей недели в Калуге продолжатся ремонтные работы на сетях водоснабжения.
Отключение воды в Калуге 26 октября 2020 года с 9:00 до 17:00:
Во вторник, 27 октября, воду отключат из-за строительства обхода Калуги на участке Анненки - Жерело.
Отключение воды в Калуге 27 октября 2020 года с 9:00 до 21:00:
Под отключение попадают средняя школа №41, детский сад №10, котельная в Муратовском Щебзаводе. Как сообщает в пятницу городская управа, администрации всех объектов предупредили об отключениях.
Тем временем
В Калуге полиция задержала двух пассажиров без масок. Подробности.
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