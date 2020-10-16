В Калуге отключили воду на шести улицах

В пятницу, 16 октября, в Калуге не будет воды в жилых домах на шести улицах. Это связано с проведением ремонтных работ на Пролетарской, 108, сообщает городская управа.

Отключение холодной воды в Калуге 16 октября 2020 с 9:00 до 17:00:

ул. Пролетарская д. 108, 133, 135, 137, 139, 125а;

ул. Московская д. 65\1, 71;

ул. Ленина д. 59, 61, 65, 68;

ул. Баррикад д. 124;

ул. Огарёва д. 79;

ул. Чижевского д.7.

Напомним, 15 октября в Калуге возникли проблемы с газом у жителей Правобережья. Там ремонтные работы обещают завершить к 14:00.

Ещё на двух улицах сегодня отключили электричество.