В Калуге отключили воду на шести улицах

В пятницу, 16 октября, в Калуге не будет воды в жилых домах на шести улицах. Это связано с проведением ремонтных работ на Пролетарской, 108, сообщает городская управа.
Отключение холодной воды в Калуге 16 октября 2020 с 9:00 до 17:00:
Напомним, 15 октября в Калуге возникли проблемы с газом у жителей Правобережья. Там ремонтные работы обещают завершить к 14:00.
Ещё на двух улицах сегодня отключили электричество.
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