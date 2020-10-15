В Калужской области коронавирус помешал перевести дома на индивидуальное отопление

Во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте», который прошел 14 октября, замминистра строительства и ЖКХ Калужской области Руслан МАИЛОВ ответил на вопросы жителей. Некоторые из них касались перевода малоэтажных домов на индивидуальное отопление.

- В течение более чем 5 лет вы проводим работу по переводу малоэтажного жилья на индивидуальное отопление, - сообщил Руслан Маилов. – В этом году мы планировали закончить перевод на индивидуальное отопление всех 2-3 этажных домов, но ограничения в связи с пандемией не позволили провести общие собрания жильцов в многоквартирных домах. Это жилье остается на централизованном отоплении до сих пор.

- Сейчас принимается решение – продлевать эту кампанию на следующий год или завершить ее в этом году, - сказал заммнинистра. - Чтобы его принять, мы ждем обратную связь от муниципалитетов о необходимости продолжения в 2021 году программы перевода на индивидуальное отопление.

- Там, где было установлено индивидуальное отопление, мы сразу видели экономию по платежам в полтора раза. И все связанные с этим затраты люди возмещали в течение двух лет, - добавил Маилов.