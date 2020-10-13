В Калужской области угнали машину такси

В Малоярославецком районе Калужской области угнали машину такси. Во вторник, 13 октября, УМВД по Калужской области рассказало о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

Как пояснил потерпевший таксист, он заступил на вечернюю смену и ждал клиентов на привокзальной площади в Малоярославце.

- В машину сел мужчина. Незнакомец, угрожая ножом, сначала потребовал уехать с вокзала, после чего поменял свои требования, заставил водителя выйти из машины, сам сел за руль и скрылся на автомобиле в неизвестном направлении, - говорят в полиции.

Вскоре подозреваемого задержали. Мужчине 38 лет. Оперативникам он заявил, что на улице к нему подошли несколько человек и стали угрожать физической расправой: испугавшись, он добежал до стоянки такси, где и воспользовался чужой машиной. Подозреваемый говорит, что, проехав некоторое расстояние, он оставил машину и ушел домой.

Расследование сейчас продолжается.