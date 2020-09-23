Отопительный сезон в Калуге: запущены 62 котельные из 70

Во вторник, 22 сентября, на городской планерке в горуправе обсуждали начало отопительного сезона в Калуге.

Как сообщил начальник управления ЖКХ Александр ХАВКИН, 62 котельных в областном центре уже запущены. Отладка оставшихся восьми выходит на финишную прямую. 80% детских садов, школ и других социальных учреждений уже отапливаются, есть учреждения, которые, экономя деньги из-за наличия теплой погоды, временно отказались от подачи тепла.

От жителей улицы 65-лет Победы, где находится муниципальная котельная, поступили жалобы об утечке воды.

- При опрессовке оборудования ремонтники дали чуть больше давление и произошла течь на теплотрассе. Как выяснилось, ремонт данного участка теплотрассы давно не производился, так что в настоящее время появилась возможность провести его ремонт в теплое время, а не в зимние холода. Котельная в норме, все отрегулировано, — объяснил ситуацию Александр Хавкин.

В целом же, силами муниципального предприятия «Калугатеплосеть» из плановых 40 километров теплотрасс переложено около 30.