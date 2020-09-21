В Калужской области начался отопительный сезон

В понедельник, 21 сентября, на заседании областного правительства министр строительства и ЖКХ области Егор ВИРКОВ доложил о начале отопительного сезона, сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам Виркова, работа по отоплению зданий социального значения, в первую очередь детских садов, поликлиник, школ ведется в плановом режиме во всех муниципалитетах. Затем в зависимости от погодных условий будет принято решение о подаче тепла на другие объекты.

Владислав Шапша порекомендовал коллегам на затягивать с началом отопительного сезона и в жилом секторе, учитывая неустойчивость погоды.

- Нужно, конечно, придерживаться рекомендаций по температурному режиму, но необходимо смотреть и на самочувствие людей, - подчеркнул губернатор.