На четырех улицах Калуги отключат воду 1 сентября

Во вторник, 1 сентября, в Калуге не будет воды в домах на четырёх улицах. Это связано с проведением ремонтных работ у дома № 3 на улице Краснопивцева, сообщает городская управа.

Отключение воды в Калуге 1 сентября 2020 года с 9:00 до 20:00:

ул. Знаменская, 45,

ул. Беляева, 13, 18, 21, 23, 32, 34, 36, 40,

ул. Николо-Козинская, 120, 124, 133,

ул. Салтыкова-Щедрина, 60, 62, 64.

Ранее, напомним, мы рассказывали, где в Калуге 1 сентября не будет электричества.

Тем временем

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