На четырех улицах Калуги отключат воду 1 сентября

Во вторник, 1 сентября, в Калуге не будет воды в домах на четырёх улицах. Это связано с проведением ремонтных работ у дома № 3 на улице Краснопивцева, сообщает городская управа.
Отключение воды в Калуге 1 сентября 2020 года с 9:00 до 20:00:
Ранее, напомним, мы рассказывали, где в Калуге 1 сентября не будет электричества.
Тем временем
В Калуге две точки с нелегальным алкоголем нашли на улице Жукова. Подробности.
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