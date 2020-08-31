В Калуге две точки с нелегальным алкоголем нашли на улице Жукова

Сразу два места, где нелегально торговали алкоголем, обнаружены на улице Жукова в Калуге, сообщает в понедельник, 31 августа, УМВД по Калужской области.

В одном из магазинов спиртное отпускали после 22:00. Кроме того, отсутствовали товарно-сопроводительные документы и контрольно-кассовая техника.

Индивидуальному предпринимателю по административной статье грозит штраф от 10 до 40 тысяч рублей.

А в кафе на этой же улице алкоголем торговали без лицензии. Там виновникам грозит более серьёзное наказание – штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Полиция сообщает, что из оборота изъяли 130 литров спиртного.

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