В Калуге объявили о массовом отключении воды 25 августа

Во вторник, 25 августа, в Калуге отключат воду из-за ремонтных работ на улице Московской
Отключение воды в Калуге 25 августа 2020 года с 9:00 до 21:00:
- мкр. Малинники,
- мкр. Ольговка,
- мкр. Терепец,
- ул. Московская, д. 291, 291 к 1, 291 к 2, 291 к 3, 293, 295, 295 к 1,
- ул. Параллельная,
- ул. Терепецкая,
- ул. 1-я Загородная,
- ул. 2-я Загородная,
- 1-й Загородный проезд,
- 2-ой Загородный проезд,
- ул. Крайний проезд.
Под отключение попадают в том числе:
- Детский сад №63 по ул. Радищева, 2,
- детский сад №72 по ул. Радищева, д. 4,
- детский сад № 94 по ул. Луговая, д. 41,
- городская поликлиника по ул. Шахтёров, д. 11 ,
- детская городская больница по ул. Радищева, д. 6,
- городская поликлиника по ул. Радищева, д. 8,
- средняя школа № 25 по ул. Тарутинская, д.70,
- средняя школа № 1 по ул. Луговая, д. 43,
- средняя школа № 16 по пер. Дорожный, 5,
- детский сад «Лесная сказка» по адресу Бульвар Энтузиастов, д. 13 а,
- детский сад № 108 по пер. Ольговский, д. 7,
- Калужский технический колледж по адресу ул. Новослободская, д. 31
- котельная по ул. Новослободская, д. 25,
- котельная по адресу ул. Тарутинская, д.171,
- котельная по ул. Шахтёров, д. 3,
- котельная Ремпутьмаш,
- поликлиника № 10 по адресу б-р Энтузиастов, д. 1,
- лицей № 48 по адресу б-р Моторостроителей, д. 16,
- котельная по адресу б-р Энтузиастов, д. 6 б.
Ранее, напомним, мы рассказывали, на каких калужских улицах 25 августа не будет электричества.
Тем временем
В Калуге на сутки перекроют улицу Ленина: по ней поедет паровоз. Подробности.