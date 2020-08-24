В Калуге объявили о массовом отключении воды 25 августа

Во вторник, 25 августа, в Калуге отключат воду из-за ремонтных работ на улице Московской

Отключение воды в Калуге 25 августа 2020 года с 9:00 до 21:00:

мкр. Малинники,

мкр. Ольговка,

мкр. Терепец,

ул. Московская, д. 291, 291 к 1, 291 к 2, 291 к 3, 293, 295, 295 к 1,

ул. Параллельная,

ул. Терепецкая,

ул. 1-я Загородная,

ул. 2-я Загородная,

1-й Загородный проезд,

2-ой Загородный проезд,

ул. Крайний проезд.

​Под отключение попадают в том числе:

Детский сад №63 по ул. Радищева, 2,

детский сад №72 по ул. Радищева, д. 4,

детский сад № 94 по ул. Луговая, д. 41,

городская поликлиника по ул. Шахтёров, д. 11 ,

детская городская больница по ул. Радищева, д. 6,

городская поликлиника по ул. Радищева, д. 8,

средняя школа № 25 по ул. Тарутинская, д.70,

средняя школа № 1 по ул. Луговая, д. 43,

средняя школа № 16 по пер. Дорожный, 5,

детский сад «Лесная сказка» по адресу Бульвар Энтузиастов, д. 13 а,

детский сад № 108 по пер. Ольговский, д. 7,

Калужский технический колледж по адресу ул. Новослободская, д. 31

котельная по ул. Новослободская, д. 25,

котельная по адресу ул. Тарутинская, д.171,

котельная по ул. Шахтёров, д. 3,

котельная Ремпутьмаш,

поликлиника № 10 по адресу б-р Энтузиастов, д. 1,

лицей № 48 по адресу б-р Моторостроителей, д. 16,

котельная по адресу б-р Энтузиастов, д. 6 б.

Ранее, напомним, мы рассказывали, на каких калужских улицах 25 августа не будет электричества.

Тем временем

В Калуге на сутки перекроют улицу Ленина: по ней поедет паровоз. Подробности.