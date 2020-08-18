В Калуге снесли ещё один дом на улице Плеханова

Во вторник, 18 августа, в Калуге снесли заброшенный дом №68.

Каменно-деревянное здание давно стояло расселенным, а в январе 2020 года тут случился пожар.

Ранее, напомним, сгорел и был снесён соседний деревянный дом.

Пока эти земельные участки пустуют. На данный момент нет информации, что с ними будут делать собственники.

Снос дома на улице Плеханова в Калуге 18 августа 2020 года.

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