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В Калуге снесли ещё один дом на улице Плеханова

Дмитрий Ивьев , Фото: Светлана Теплякова. Видео: Наталья Чаадаева.
Опубликовано: 18.08.2020 16:20 9 2104

Во вторник, 18 августа, в Калуге снесли заброшенный дом №68.

Каменно-деревянное здание давно стояло расселенным, а в январе 2020 года тут случился пожар.

Ранее, напомним, сгорел и был снесён соседний деревянный дом.

Пока эти земельные участки пустуют. На данный момент нет информации, что с ними будут делать собственники.

Калуга снесли дом улица Плеханова 18 августа 2020 года

Калуга снесли дом улица Плеханова 18 августа 2020 года

Калуга снесли дом улица Плеханова 18 августа 2020 года

Снос дома на улице Плеханова в Калуге 18 августа 2020 года.

Тем временем

В Калужской области 15-летний мальчик сломал позвоночник в заброшенном детском саду. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: Светлана Теплякова. Видео: Наталья Чаадаева.
Опубликовано: 18.08.2020 16:20 9 2104
Тэги: недвижимость жкх видео
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