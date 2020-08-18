В Калужской области 15-летний мальчик сломал позвоночник в заброшенном детском саду

В селе Воскресенское Ферзиковского района 15-летний мальчик получил тяжёлые травмы в заброшенном здании детского сада. Во вторник, 18 августа, об этом сообщает прокуратура Калужской области.

- Установлено, что 15-летний мальчик находился на территории недостроенного здания, где упал с наружного лестничного марша, - отмечают в ведомстве.

В результате падения ребенок получил переломы 4 и 5 позвонков шейного отдела.

Сейчас ребёнок находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Прокуратура сейчас проводит проверку.

Ранее, напомним, сообщалось, что в Калуге на Грабцевском шоссе дети залезают в недостроенное здание. Тот дом обещают вскоре закрыть.