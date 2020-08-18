На двух улицах Калуги отключат воду 19 августа

В среду, 19 августа, в Калуге не будет воды в домах на улице Пухова и Московской. Это связано с проведением аварийных работ у дома №178 по улице Московской, сообщает городская управа.
Отключение воды в Калуге 19 августа 2020 года с 9:00 до 17:00:
Ранее, напомним, сообщалось, что 19 августа не будет воды в других районах города.
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