На двух улицах Калуги отключат воду 19 августа

В среду, 19 августа, в Калуге не будет воды в домах на улице Пухова и Московской. Это связано с проведением аварийных работ у дома №178 по улице Московской, сообщает городская управа.

Отключение воды в Калуге 19 августа 2020 года с 9:00 до 17:00:

ул. Московская д.178, 160а,

ул. Пухова д. 53, 55, 57.

Ранее, напомним, сообщалось, что 19 августа не будет воды в других районах города.

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