На двух улицах Калуги отключат воду 13 августа

Ремонтные работы пройдут на перекрёстке Московской и Билибина.

В четверг, 13 августа, в Калуге будут менять аварийный участок водопровода в районе перекрёстка улиц Московской и Билибина. Из-за этого не будет воды в домах на двух улицах, сообщает городская управа.

Отключение воды в Калуге 13 августа с 9:00 и до момента завершения работ:

ул. Московская, 169, 167, 178, 182, 184, 188, 189, 191, 193 к.1, 193 к.2, 197;

ул. Билибина, 48, 48 к.1, 50, 52, 54.

В зоне отключения находятся гимназия № 19, детский сад № 64 и котельная на Ленина, 26.

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