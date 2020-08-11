На двух улицах Калуги отключат воду 13 августа

Ремонтные работы пройдут на перекрёстке Московской и Билибина.
В четверг, 13 августа, в Калуге будут менять аварийный участок водопровода в районе перекрёстка улиц Московской и Билибина. Из-за этого не будет воды в домах на двух улицах, сообщает городская управа.
Отключение воды в Калуге 13 августа с 9:00 и до момента завершения работ:
В зоне отключения находятся гимназия № 19, детский сад № 64 и котельная на Ленина, 26.
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