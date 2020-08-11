В центре Калуги отключили воду

В 9 утра во вторник, 11 августа, на улице Московской в Калуге начались работы по замене аварийного участка водопровода. Из-за этого на трёх улицах отключили воду.

Отключение воды в Калуге 11 августа 2020 года с 9:00 до окончания работ:

ул. Московская д.131,

ул. Карла Либкнехта д.9, 11, 11а, 13, 15, 15а, 17,

ул. Ленина д. 22, 24, 30, 32, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48.

Под отключение попал детский сад «Антошка» на Карла Либкнехта, 7а.

Также, напомним, до 19 августа перекрыт проезд по новому участку улицы Московской.

Тем временем

Окраины Калуги остались без электричества. Подробности.