В центре Калуги отключили воду

В 9 утра во вторник, 11 августа, на улице Московской в Калуге начались работы по замене аварийного участка водопровода. Из-за этого на трёх улицах отключили воду.
Отключение воды в Калуге 11 августа 2020 года с 9:00 до окончания работ:
Под отключение попал детский сад «Антошка» на Карла Либкнехта, 7а.
Также, напомним, до 19 августа перекрыт проезд по новому участку улицы Московской.
Тем временем
Окраины Калуги остались без электричества. Подробности.
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