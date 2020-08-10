Калужская область подготовилась к отопительному сезону на 80%

В понедельник, 10 августа, тему подготовки к отопительному сезону обсуждали на планёрке в правительстве Калужской области.

По информации замминистра строительства и ЖКХ Руслана МАИЛОВА, по состоянию на 10 августа готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики составляет 79,8%. Это на восемь процентов выше показателя аналогичного периода 2019 года.

В десяти районах уровень готовности уже превысил 90%. Низкий уровень готовности зафиксирован в Куйбышевском и Юхновском районах, а также в Калуге. При этом, как отметил Руслан Маилов, каждый муниципалитет «выполняет мероприятия опережающими темпами в рамках утвержденного плана подготовки».

Положительно решается вопрос финансирования подготовки к отопительному сезону. Все заявки предприятий удовлетворяется в полном объеме, что позволяет безаварийно начинать отопительный сезон. К подготовительным работам ответственные ведомства приступили сразу после окончания отопительного сезона 2019/20.

- На контрольную дату — 15 июня — мы имели 90% заключенных контрактов на сумму более 300 миллионов рублей, - отметил Маилов. - Муниципальные образования региона в рамках программных мероприятий проводят работы по модернизации и техническому перевооружению 24 отопительных котельных, по капитальному ремонту 110 участков тепловых сетей и сетей ГВС общей протяженностью более 35 километров в двухтрубном исчислении. Пять муниципальных образований на 100% завершили работы в рамках программы энергосбережения и энергоэффективности. Девять муниципалитетов находятся в активной стадии, но еще не предъявили ни одного объекта для проверки, хотя ряд мероприятий уже выполнили. В целом, из 134 запланированных объектов работы ведутся на 123, завершены на 65. За счет сложившейся экономии в план дополнительно включены 11 объектов.