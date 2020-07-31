В понедельник, 3 августа, из-за ремонтных работ в Калуге отключат воду на двух центральных улицах. Это связано с проведением ремонтных работ на пересечении улиц Московской и Баррикад, сообщает городская управа.
Отключение воды в Калуге 3 августа 2020 года с 9:00 до 20:00:
Тем временем
Перекрытие улицы Московской продлили до 8 августа. Подробности.
На окраинах Калуги отключат электричество 3 августа. Подробности.
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