В понедельник, 3 августа, из-за ремонтных работ в Калуге отключат воду на двух центральных улицах. Это связано с проведением ремонтных работ на пересечении улиц Московской и Баррикад, сообщает городская управа.

Отключение воды в Калуге 3 августа 2020 года с 9:00 до 20:00:

ул. Московская д. 80, 82, 84, 109, 113, 120.

ул. Поле Свободы д. 105, 129.

Тем временем

Перекрытие улицы Московской продлили до 8 августа. Подробности.

На окраинах Калуги отключат электричество 3 августа. Подробности.