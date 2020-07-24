В Калуге снесут дом-призрак

В Калуге в ближайшие полтора месяца снесут дом №91 по улице Дзержинского, расположенный в квартале между улицами Кирова, Никола-Козинской и Дзержинского. В пятницу, 24 июля, об этом заявил на встрече с местными жителями врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Расселённый и подлежащий сносу дом, к тому же окружённый зарослями кустов и бурьяна, стал точкой притяжения для антисоциальных элементов», - отмечают в городской думе.

Жители предложили обустроить на месте подлежащего сносу дома детскую площадку и зону отдыха, звучали предложения и о создании дополнительных парковочных мест.

По словам Дмитрия Денисова, работы по благоустройству территории будут включены в планы горуправы, при разработке проекта мнение жителей будет максимально учтено.

Также расширят парковку и благоустроят детскую площадку во дворе между домами № 93 и № 95 по улице Дзержинского.

Старый дом в центре Калуги обещают снести уже в начале осени.

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