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Областные власти пообещали решить проблему с жильем калужанки, живущей под яблоней

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.07.2020 16:38 1 489
Областные власти пообещали решить проблему с жильем калужанки, живущей под яблоней

В среду, 15 июля, в «Калужском перекрёстке» вышла статья с историей 43-летней Светланы Заруцкой, которая два месяца живет под яблоней в своем саду. У женщины сгорел дом.

И сегодня мы получили официальный ответ от регионального Минтруда и соцзащиты. Областные чиновники пообещали разобраться в ситуации и решить проблему женщины с жильём.

- Министерство труда и социальной защиты Калужской области для решения вопросов жительницы Ферзиковского района, организует проведение проверки условий её жизни с привлечением специалистов администрации МР «Ферзиковский район», социальных служб, органов опеки и попечительства, - говорится в сообщении ведомства, присланном на адрес редакции. - По результатам проведенного обследования будет принято решение об объемах и видах социального обслуживания данной гражданки с учетом её нуждаемости.

Гражданке будет предложено временное размещение в государственном бюджетном учреждении Калужской области «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства» с последующим рассмотрением вопроса о возможности устройства в одну из стационарных организаций социального обслуживания Калужской области при её согласии.

По оперативной информации местной администрации, гражданке предлагались варианты жилья в Ферзиковском районе, от которых она отказалась.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.07.2020 16:38 1 489
Тэги: недвижимость жкх
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