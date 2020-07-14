Владимир Путин поддержал инициативу Владислава Шапши

Глава Калужской области Владислав ШАПША обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о безвозмездной передаче в муниципальную собственность Тарусского района комплекса водозаборных сооружений вместе с земельным участком, необходимым для его функционирования, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

До настоящего времени объект, находился на балансе института, который был открыт в Тарусе в 80-е годы XX века. Тогда же на его производственной площади были построены и водозаборные сооружения.

Они состоят из двух артезианских скважин глубиной 80 метров и здания станции 2-го подъема производительностью 1200 кубометров в сутки с резервуарами, предназначенными для водоснабжения как самой организации, так и жителей частного сектора и микрорайона Курган. Здесь проживает около 5500 тарусян.

Для научного учреждения, которое занимается проектированием, изготовлением и испытанием бортовой аппаратуры и приборов научного назначения, водоснабжение городских объектов является непрофильным видом деятельности.

Комплекс нуждается в модернизации и поддержке в соответствующем состоянии для дальнейшего обеспечения населения качественной водой. Поэтому было принято решение обратиться к президенту с просьбой передать водозаборные сооружения в ведение муниципалитета.

После одобрения главы государства у жителей Тарусы появился надежный поставщик водоснабжения.