Два района Калуги остались без воды

В четверг, 9 июля, в Калуге возникли проблемы с водоснабжением у жителей двух районов – Ольговка и Малинники. Об этом сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».
Аварийно-ремонтные работы проходят в районе дома №40 по улице Азаровской.
Воды нет в квартирах, расположенных выше первого этажа.
Когда воду вернут всем жителям, пока не сообщается. Ремонт в данный момент продолжается.
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