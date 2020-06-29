Две улицы Калуги останутся без воды 30 июня

Во вторник, 30 июня, в Калуге отключат воду на двух улицах – Салтыкова-Щедрина и Болдина. Это связано с ремонтными работами, рассказали KP40 в городской управе.

Отключение воды в Калуге 30 июня с 9:00 до 17:00:

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 78 (Калужские городские электрические сети), д.80 (Калужский областной водоканал), д. 84 (Автозаправка), д. 84 а (Автомойка), д. 121, 125 (ООО «Виталан»), д. 127, д. 129 (спортивная школа «Энергия), д. 133, д. 133 а строение 1 (Диализный центр), д. 133 а строение 2, д. 137 (Химчистка), д. 139, д. 141 (АО КЗТА), д.141 а;

ул. Болдина, д. 55 к. 1, д. 57 к. 1 б, д. 57 к. 7 в, д. 57 к.1 г (компания РУС), д. 57 к.1 ж, д. 57 к.1и, д. 57 к. 2, д. 57 к.19, д. 57 к. 21, д. 57 к.3, д. 57 к.4, д.57 к. 15, д. 59, д. 61, д. 63 а, д. 65, д. 67 к.3, д. 67 к.7, д. 67 к.18 (светофор), д. 69 к.2, д. 69 к.5, д. 87, д. 85, д. 87 к.2 (Торговый центр «ДА») – офисные здания.

Как мы уже рассказывали, 29 июня отключили воду на улицах Луначарского и Вилонова. А на двух улицах полностью перекроют движение.