Улицы Энгельса и Горького перекроют в Калуге

Из-за ремонтных работ в Калуге на два дня перекроют проезд по улице Энгельса на участке между улицами Никитина и Войкова. Для всего транспорта участок закроют с 5:00 30 июня до 21:00 1 июля.

- Будет осуществляться пропуск машин тех, кто живёт в близлежащих домах, а также спецтехники экстренных служб, - рассказали KP40 в городской управе.

Также с 5:00 2 июля до 21:00 4 июля будет закрыт участок улицы Максима Горького от перекрестка с улицей Никитина до перекрестка с улицей Войкова.

Ранее, напомним, мы рассказывали о новых перекрытиях на улице Московской.

Тем временем

Калужанка провалилась в траншею на пешеходном переходе. Опубликованы фото. Подробности.