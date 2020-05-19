В Калуге начали отапливать больницы

Со вторника, 19 мая, в Калуге стало поступать тепло в лечебные учреждения.

- Сейчас отапливаются несколько корпусов Калужской областной больницы, детская городская, городская больница «Сосновая роща», больница №4, городской родильный дом. Все они подали соответствующие заявки в теплосеть. Если поступят заявки от других больниц, тепло начнут подавать и им, - сообщили KP40 в пресс-службе городской управы.

Как мы рассказывали, Калугу ждёт холодная неделя. Немного потеплеет лишь к выходным.