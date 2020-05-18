Калугу ждёт холодная неделя

Третья неделя мая в Калуге и Калужской области будет прохладной. Прихода летнего тепла пока не стоит ждать.
В понедельник, вторник и среду синоптики обещают около +10..+13. Небольшие дожди, сильные порывы ветра.
В четверг, 21 мая, дневная температура и вовсе ожидается на уровне +8 градусов.
Немного потеплеет лишь в пятницу - до +13, пасмурно, но без существеных осадков.
На следующих выходных, по предварительным данным, ожидается около +15.
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