Пересчёта платы за отопление в Калуге не будет

Недавно в министерстве строительства и ЖКХ России заявляли, что возможен пересмотр стоимости отопления из-за аномально теплой зимы в Центральном федеральном округе. Будет ли произведён перерасчёт в Калуге, спросили горожане у врио городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

- Пока не рассматривается такой вопрос, - сказал он 8 апреля в эфире «Радио Россия - Калуга». - То, что зима у нас была теплая, не значит, что котельные, которые у нас немногие работают в автоматическом режиме, они сэкономили на газе либо электрической энергии. В структуре тарифа за тепловую энергию порядка 67% – это плата за газ. Поэтому наши муниципальные предприятия, а также котельные, которые находятся в собственности промышленных предприятий, они газ-то всё равно жгли, поэтому никуда от этого не денешься.

Уважаемые читатели, а сколько вы платите за отопление? Расскажите в комментариях!