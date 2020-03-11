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На 16 улицах Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.03.2020 17:21 0 366
На 16 улицах Калуги отключат электричество

В четверг, 12 марта, в Калуге отключат электричество на 16 улицах и в нескольких деревнях в черте города. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, рассказали KP40в городской управе.

Отключение с 8:00 до 17:00:

  • пер. Литейный, 2, 3, 5, 7, 9;
  • ул. Литейная, 3, 5, 7, 9, 11;
  • ул. Телевизионная, 7, 9;
  • ул. Тельмана, 10, 16, 18, 18а, 18б, 16а, 21б, 20-41;
  • пер. Малинники, 7, 7 к.1, к.2, 9;
  • ул. Коммунальная, 1-19, 2-18;
  • ул. Тарутинская, 70, 70б, 72, 78-94.

Отключение с 8:30 до 17:00:

  • пер. Старичков, 8, 8а, 12, 16/10;
  • ул. Луначарского, 12, 16;
  • пер. Новый, 2-6, 1-11;
  • пер. Даниловский, 7, 11-13, 12-18, 18/3;
  • ул. Николо-Козинская, 77, 92, 96-108, 110а;
  • пер. Тульский, 65;
  • ул. Новорежская, 4, 6;
  • ул. Войкова, 16, 16а;
  • пер. Лапушкин, 2.

Отключение с 10:00 до 13:00:

  • Каменка,
  • Большая Каменка.

Отключение с 10:00 до 17:00:

  • Корекозево,
  • Восход,
  • Ласточка,
  • Доп. Смена,
  • Дружба,
  • Бригантина.

Отключение с 13:00 до 15:00:

  • ООО Гигант Трейд,
  • СНТ Садовая,
  • СНТ Нагорная,
  • СНТ Дубок,
  • СНТ Медик.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.03.2020 17:21 0 366
Тэги: жкх коммуналка электричество
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