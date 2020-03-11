На 16 улицах Калуги отключат электричество

В четверг, 12 марта, в Калуге отключат электричество на 16 улицах и в нескольких деревнях в черте города. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, рассказали KP40в городской управе.

Отключение с 8:00 до 17:00:

пер. Литейный, 2, 3, 5, 7, 9;

ул. Литейная, 3, 5, 7, 9, 11;

ул. Телевизионная, 7, 9;

ул. Тельмана, 10, 16, 18, 18а, 18б, 16а, 21б, 20-41;

пер. Малинники, 7, 7 к.1, к.2, 9;

ул. Коммунальная, 1-19, 2-18;

ул. Тарутинская, 70, 70б, 72, 78-94.

Отключение с 8:30 до 17:00:

пер. Старичков, 8, 8а, 12, 16/10;

ул. Луначарского, 12, 16;

пер. Новый, 2-6, 1-11;

пер. Даниловский, 7, 11-13, 12-18, 18/3;

ул. Николо-Козинская, 77, 92, 96-108, 110а;

пер. Тульский, 65;

ул. Новорежская, 4, 6;

ул. Войкова, 16, 16а;

пер. Лапушкин, 2.

Отключение с 10:00 до 13:00:

Каменка,

Большая Каменка.

Отключение с 10:00 до 17:00:

Корекозево,

Восход,

Ласточка,

Доп. Смена,

Дружба,

Бригантина.

Отключение с 13:00 до 15:00: