На 16 улицах Калуги отключат электричество

В четверг, 12 марта, в Калуге отключат электричество на 16 улицах и в нескольких деревнях в черте города. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, рассказали KP40в городской управе.
Отключение с 8:00 до 17:00:
- пер. Литейный, 2, 3, 5, 7, 9;
- ул. Литейная, 3, 5, 7, 9, 11;
- ул. Телевизионная, 7, 9;
- ул. Тельмана, 10, 16, 18, 18а, 18б, 16а, 21б, 20-41;
- пер. Малинники, 7, 7 к.1, к.2, 9;
- ул. Коммунальная, 1-19, 2-18;
- ул. Тарутинская, 70, 70б, 72, 78-94.
Отключение с 8:30 до 17:00:
- пер. Старичков, 8, 8а, 12, 16/10;
- ул. Луначарского, 12, 16;
- пер. Новый, 2-6, 1-11;
- пер. Даниловский, 7, 11-13, 12-18, 18/3;
- ул. Николо-Козинская, 77, 92, 96-108, 110а;
- пер. Тульский, 65;
- ул. Новорежская, 4, 6;
- ул. Войкова, 16, 16а;
- пер. Лапушкин, 2.
Отключение с 10:00 до 13:00:
- Каменка,
- Большая Каменка.
Отключение с 10:00 до 17:00:
- Корекозево,
- Восход,
- Ласточка,
- Доп. Смена,
- Дружба,
- Бригантина.
Отключение с 13:00 до 15:00:
- ООО Гигант Трейд,
- СНТ Садовая,
- СНТ Нагорная,
- СНТ Дубок,
- СНТ Медик.